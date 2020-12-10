В четверг, 10 декабря, в Киеве на улице Банковой – напротив Офиса президента Украины – состоялась акция протеста против повышения акцизов на электронные сигареты.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами следующего содержания: “COVID-19 убивает людей, государство – бизнес”, “Дайте реализовать закупленный товар”, “Ошибка комитета – смерть индустрии”, “Вейп – не табак!”, “#SaveVape” и другие.

С ними они стояли напротив окон Офиса Владимира Зеленского.

Как объяснил в комментарии #Буквам участник акции, один из основателей ОО “Союз вейперов” по имени Сергей, протестующие выступили за отсрочку повышения акцизов на электронные сигареты.

Так, с 1 января 2021 года будет введен акциз на жидкости для электронных сигарет. Протестующие требуют отсрочку на полгода (она была предусмотрена в законопроекте №4101, однако народные депутаты его так и не рассмотрели).

Таким образом, с 1 января “в около 4,5 тыс. розничных точек весь закупленный товар будет незаконным”. Товар торговцы уже закупили, и теперь они требуют отсрочки, чтобы подготовиться к новым нормам.

Стоит отметить, что акция проходила на фоне установки возле ОПУ новогодней елки.

Как ранее писали #Буквы, с 1 января 2021 года предусмотрено повышение ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в 4 раза.

Кроме того, с 1 января 2021 года вводится налогообложение жидкостей для электронных сигарет со ставкой налога 3000 грн за 1 литр. Дополнительно предполагается маркировка жидкостей, используемых в электронных сигаретах, марками акцизного налога, однако соответствующий переходный период для производителей и импортеров такой продукции не предусмотрен.