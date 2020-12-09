На Банковой требовали увольнения "коррумпированных чиновников и тех, кто их прикрывает". Речь идет о руководителях Офиса президента и генеральном прокуроре.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией несколько десятков активистов собрались под стенами Офиса президента. Акция называлась “Дезинфекция Банковой”.

Активисты отметили, что заместителя главы ОПУ Олег Татаров должны были люстрировать, также он может быть причастен к коррупционным схемам. Глава ОПУ Андрей Ермак несмотря на это взял его на должность заместителя, а генпрокурор Ирина Венедиктова согласно заявлениям НАБУ помешала вручению Татарову подозрения по делу “Укрбуда”. Учитывая все это, все они, по мнению активистов, должны быть уволены.

“Нам надоело, что Президент кормит страну обещаниями борьбы с коррупцией, пока его люди откровенно покрывают друг друга. Президент должен немедленно дезинфицировать свой офис и ближайшее окружение: уволить Татарова; Ермака, который его привел; и обратиться в парламент с представлением об увольнении Венедиктовой, покрывающей уже не первого коррупционера”, — заявляли организаторы акции.

Указанное активисты изложили в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, подписи под которым собирали на акции. Обращение принял представитель Офиса, вышедший к активистам.