У здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве идет подготовка праздничной зоны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На днях на Банковой начали обустраивать зону к новогодним и рождественским праздникам. Ранее уже привезли елку. Примечательно, что это живая елка (в отличие от искусственной главной новогодней елки Украины, установленной на Софийской площади).

Перед выходными прямо под окнами Офиса появилась большая карусель.

Теперь продолжается приготовление катка. Лед уже залили, установлены каркасы бортов.

На балконах Офиса уже можно увидеть елки, но они пока не украшены.

Ранее Национальная полиция Украина сообщила об усилении мер безопасности у Офиса президента в связи с обустройством праздничной зоны.