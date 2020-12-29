Недалеко от Парижа, во французском городе Фонтенбло вандалы осквернили свастиками надгробия 67 могил. При этом еврейское кладбище, находящееся неподалеку, не пострадало.

Об этом сообщает газета Le Monde.

На могилах были надписи “Biobananas” (“Биобананы”) и “Charles” (“Чарльз”). При этом не замечено никаких антисемитских слов, а еврейское кладбище, расположенное неподалеку, не пострадало.

Префектура Сены и Марна решительно осудила осквернение могил и призвала правоохранительные органы быстро выявить преступников.

Мэр Фонтенбло назвал этот поступок возмутительным.

“Подлые и отвратительные действия, на которые я подам жалобу. Наше кладбище никогда не было целью подобных преступлений”, – написал он в Twitter.

Отмечается, что прокуратура уже начала расследование.