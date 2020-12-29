Об этом сообщает газета Le Monde.
На могилах были надписи “Biobananas” (“Биобананы”) и “Charles” (“Чарльз”). При этом не замечено никаких антисемитских слов, а еврейское кладбище, расположенное неподалеку, не пострадало.
Префектура Сены и Марна решительно осудила осквернение могил и призвала правоохранительные органы быстро выявить преступников.
Мэр Фонтенбло назвал этот поступок возмутительным.
“Подлые и отвратительные действия, на которые я подам жалобу. Наше кладбище никогда не было целью подобных преступлений”, – написал он в Twitter.
Отмечается, что прокуратура уже начала расследование.
- В сентябре в Главном управлении полиции в Николаевской области заявили о том, что по факту повреждения памятника жертвам Холокоста начато расследование.