Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции требуют от нардепов принять законопроект № 3704 (в котором говорится о полной отмене акцизного налога при растаможке авто, о растаможке в размере 30% от стоимости авто).

Протестующие держат плакаты с номером законопроекта. Они также установили под ВР сцену, с которой по очереди выступают участники акции.

Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах (№4644-д). Это будет касаться автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года.

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Фото: #Буквы

  • Ранее сообщалось, что в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранной регистрации).