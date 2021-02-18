Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники акции требуют от нардепов принять законопроект № 3704 (в котором говорится о полной отмене акцизного налога при растаможке авто, о растаможке в размере 30% от стоимости авто).
Протестующие держат плакаты с номером законопроекта. Они также установили под ВР сцену, с которой по очереди выступают участники акции.
Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах (№4644-д). Это будет касаться автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года.
- Ранее сообщалось, что в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранной регистрации).