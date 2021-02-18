Под Верховной Радой Украины сегодня проходит акция протеста "евробляхеров", которые выступают за доступную растаможку автомобилей на еврономерах ("евроблях").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции требуют от нардепов принять законопроект № 3704 (в котором говорится о полной отмене акцизного налога при растаможке авто, о растаможке в размере 30% от стоимости авто).

Протестующие держат плакаты с номером законопроекта. Они также установили под ВР сцену, с которой по очереди выступают участники акции.

Стоит отметить, что сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах (№4644-д). Это будет касаться автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года.