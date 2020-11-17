Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, утром под стенами Рады стали собиратся люди на митинг предпринимателей – SaveФОП.
Сотрудники полиции, которые охраняют периметр вокруг Верховной Рады, образовали так называемый коридор для прохода народных депутатов.
В определенный момент произошла драка между протестующими и правоохранителями, ведь люди хотели тоже встречать нардепов, чтобы высказать им свои требования.
Фото: #Буквы
Полиция плотным кордоном постепенно оттесняет протестующих и к некоторым применила слезоточивый газ. Люди в ответ кричат: “Ганьба!”
- Утром, 16 ноября, под зданием Парламента вновь начался митинг предпринимателей.