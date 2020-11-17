Сегодня на площади перед зданием Парламента произошла стычка между протестующими акции SaveФОП и полицией, которая охраняет территорию вокруг Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, утром под стенами Рады стали собиратся люди на митинг предпринимателей – SaveФОП.

Сотрудники полиции, которые охраняют периметр вокруг Верховной Рады, образовали так называемый коридор для прохода народных депутатов.

В определенный момент произошла драка между протестующими и правоохранителями, ведь люди хотели тоже встречать нардепов, чтобы высказать им свои требования.

Фото: #Буквы

Полиция плотным кордоном постепенно оттесняет протестующих и к некоторым применила слезоточивый газ. Люди в ответ кричат: “Ганьба!”