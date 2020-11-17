Сегодня, 17 ноября, под зданием Верховной Рады произошло несколько потасовок между протестующими акции SaveФОП и полицией.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, утром под Парламентом началась акция SaveФОП. Под Раду пришли предприниматели, которые требовали не устанавливать РРО, то есть так называемые кассовые аппараты. Однако депутаты провалили соответствующий законопроект.

Участники митинга находились под зданием Рады целый день. Они сделали одиночные попытки прорваться к входу в Парламент, но их остановили сотрудники полиции.

Особых беспорядков не было, но участники активно скандировали “С *ки, с*ки!”