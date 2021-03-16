Во вторник, 16 марта, зоозащитники организовали митинг под зданием Верховной Рады Украины с требованием принять ряд законопроектов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инициатором акции стала зоозащитная инициатива UAnimals.

Участники митинга принесли плакаты со следующими надписями: “Запретите притравочные станции!”, “Требуем запрета пушных ферм!”, “Украина – гуманная страна” и другими.

Они требовали от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова поставить в проходную часть повестки дня законопроекты:

• № 2351 – об усилении ответственности за жестокое обращение и контрабанду животных, запрете фотоуслуг и попрошайничества с животными (закон должен запретить эвтаназию бездомных животных (как метод регулирования их численности), оставление животных в салонах автомобилей при температуре выше +20 и ниже -5 и тому подобное);

• № 2360 – о запрете пушных ферм в Украине;

• № 2232 – о запрете притравочних станций в Украине.

Участники акции призвали нардепов поддержать указанные законопроекты.