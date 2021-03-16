Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Инициатором акции стала зоозащитная инициатива UAnimals.
Участники митинга принесли плакаты со следующими надписями: “Запретите притравочные станции!”, “Требуем запрета пушных ферм!”, “Украина – гуманная страна” и другими.
Они требовали от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова поставить в проходную часть повестки дня законопроекты:
• № 2351 – об усилении ответственности за жестокое обращение и контрабанду животных, запрете фотоуслуг и попрошайничества с животными (закон должен запретить эвтаназию бездомных животных (как метод регулирования их численности), оставление животных в салонах автомобилей при температуре выше +20 и ниже -5 и тому подобное);
• № 2360 – о запрете пушных ферм в Украине;
• № 2232 – о запрете притравочних станций в Украине.
Участники акции призвали нардепов поддержать указанные законопроекты.
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- Ранее в Киеве состоялся марш ко Всемирному дню без меха, который имеют целью привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок в этот день.