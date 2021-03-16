Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инициатором акции стала зоозащитная инициатива UAnimals.

Участники митинга принесли плакаты со следующими надписями: “Запретите притравочные станции!”, “Требуем запрета пушных ферм!”, “Украина – гуманная страна” и другими.

Они требовали от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова поставить в проходную часть повестки дня законопроекты:

№ 2351 – об усилении ответственности за жестокое обращение и контрабанду животных, запрете фотоуслуг и попрошайничества с животными (закон должен запретить эвтаназию бездомных животных (как метод регулирования их численности), оставление животных в салонах автомобилей при температуре выше +20 и ниже -5 и тому подобное);

№ 2360 – о запрете пушных ферм в Украине;

№ 2232 – о запрете притравочних станций в Украине.

Участники акции призвали нардепов поддержать указанные законопроекты.

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Фото: #Буквы

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