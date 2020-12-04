Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Представители бизнеса называют свою акцию “налоговым майданом”.

Они недовольны законопроектом № 4439-д, который Верховная Рада приняла 1 декабря. Согласно этому документу, на 1 год переносится введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (до 1 января 2022 года).

Однако не для всех: предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности), должны внедрить РРО уже в 2021 году.

Участники акции, в частности, недовольны таким исключением.

Они настаивают на принятии других законопроектов: в частности, №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей) и ряда других.

Стоит отметить, что охрана правопорядка в правительственном квартале Киева сегодня была значительно усилена: в центре, в том числе возле Верховной Рады, находится много правоохранителей.

К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как проинформировали в пресс-службе столичной полиции, митингующие “ограничивают доступ народным депутатам Украины на территорию Верховной Рады Украины и блокируют движение транспорта”.

“Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные стычки”, – отмечается в сообщении.

В отношении двух активных участников протеста полицейские составили административные материалы за нарушение по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В пресс-службе Киевской городской госадминистрации также сообщили, что митингующие с утра перекрывали движение по улице Грушевского в обоих направлениях. В связи с этим было перекрыто движение от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.