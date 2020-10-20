Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты отмечают, что нынешняя власть за полтора года не приняла ни одного зоозащитного законопроекта.

В связи с этим, зоозащитники требуют от народных депутатов следующее:

  • запретить меховые фермы в Украине;
  • запретить использовать животных в цирках, дельфинариях и контактных зоопарках;
  • запретить эвтаназию бездомных животных и внедрить современные центры адопции для них;
  • запретить тестировать косметику на животных;
  • запретить охотничьи испытательные станции (притравки);
  • и принять ряд других зоозащитных инициатив, которые не выносятся на голосование или не регистрируются.

Фото: #Буквы

  • 4 октября во Всемирный день животных на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция, призванная привлечь внимание к защите прав животных.