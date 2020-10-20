Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Активисты отмечают, что нынешняя власть за полтора года не приняла ни одного зоозащитного законопроекта.
В связи с этим, зоозащитники требуют от народных депутатов следующее:
- запретить меховые фермы в Украине;
- запретить использовать животных в цирках, дельфинариях и контактных зоопарках;
- запретить эвтаназию бездомных животных и внедрить современные центры адопции для них;
- запретить тестировать косметику на животных;
- запретить охотничьи испытательные станции (притравки);
- и принять ряд других зоозащитных инициатив, которые не выносятся на голосование или не регистрируются.
- 4 октября во Всемирный день животных на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция, призванная привлечь внимание к защите прав животных.