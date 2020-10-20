Сегодня, 20 октября, под стенами Верховной Рады состоялась акция зоозащитников "Хватит мучить животных!".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты отмечают, что нынешняя власть за полтора года не приняла ни одного зоозащитного законопроекта.

В связи с этим, зоозащитники требуют от народных депутатов следующее:

запретить меховые фермы в Украине;

запретить использовать животных в цирках, дельфинариях и контактных зоопарках;

запретить эвтаназию бездомных животных и внедрить современные центры адопции для них;

запретить тестировать косметику на животных;

запретить охотничьи испытательные станции (притравки);

и принять ряд других зоозащитных инициатив, которые не выносятся на голосование или не регистрируются.