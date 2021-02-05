Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Отмечается, что нардепы присоединились к общественным активистам, которые “провели акцию протеста против российской пропаганды и владельцев прокремлевских телевизионных каналов”.
“Мы давно вместе боремся за то, чтобы российские пропагандистские машины были остановлены в Украине. Чтобы гибридная война не получала никакой поддержки от украинского государства. Мы – “Европейская Солидарность” – требуем, чтобы украинское государство активно боролось со всеми проявлениями гибридной войны, которую мы видим, со всем наступлением, которое происходит сейчас в гуманитарной политике Украины. С наступлением на украинский язык и на украинское образование”, – отметил во время выступления возле СБУ нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.
Он напомнил, что в Парламенте есть законопроект о прозрачности медиа-собственности и медиа-финансирования, который позволит украинцам “точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются”.
А нардеп Алексей Гончаренко выразил мнение, что, кроме введения санкций против трех телеканалов (“112 Украина”, NewsOne и ZIK), должны быть вручены подозрения также их владельцам.
“Мы хотим, чтобы были сделаны и следующие шаги. Если человек причастен к террористической деятельности, то должно быть подозрение. Это прямая подследственность Службы безопасности Украины. То есть мы ожидаем следующих процессуальных действий в отношении господина Козака, вплоть до открытия дела, расследования и передачи в суд. Это должно быть логическим продолжением того шага, который на этой неделе сделал СНБО. Они заявили, что имеют такие доказательства, надо двигаться вперед. Должно быть подписано подозрение относительно Козака, расследование и суд”, – заявил Гончаренко.
Во время акции нардепы также требовали, чтобы в Украине была запрещена деятельность “других антиукраинских медиа, телевизионных каналов, сайтов”.
Депутаты подписали соответствующее обращение общественных организаций к СБУ.
Что известно о санкциях против телеканалов Козака
Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.
- #Буквы разбирались в том, почему на самом деле могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
- Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.
- В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- В Верховном суде уже оспаривают указ президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам.