Под зданием Службы безопасности Украины сегодня состоялась акция с участием нардепов от "Европейской Солидарности". Они требовали привлечь к ответственности лиц, причастных к террористической деятельности в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Отмечается, что нардепы присоединились к общественным активистам, которые “провели акцию протеста против российской пропаганды и владельцев прокремлевских телевизионных каналов”.

“Мы давно вместе боремся за то, чтобы российские пропагандистские машины были остановлены в Украине. Чтобы гибридная война не получала никакой поддержки от украинского государства. Мы – “Европейская Солидарность” – требуем, чтобы украинское государство активно боролось со всеми проявлениями гибридной войны, которую мы видим, со всем наступлением, которое происходит сейчас в гуманитарной политике Украины. С наступлением на украинский язык и на украинское образование”, – отметил во время выступления возле СБУ нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.

Он напомнил, что в Парламенте есть законопроект о прозрачности медиа-собственности и медиа-финансирования, который позволит украинцам “точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются”.

А нардеп Алексей Гончаренко выразил мнение, что, кроме введения санкций против трех телеканалов (“112 Украина”, NewsOne и ZIK), должны быть вручены подозрения также их владельцам.

“Мы хотим, чтобы были сделаны и следующие шаги. Если человек причастен к террористической деятельности, то должно быть подозрение. Это прямая подследственность Службы безопасности Украины. То есть мы ожидаем следующих процессуальных действий в отношении господина Козака, вплоть до открытия дела, расследования и передачи в суд. Это должно быть логическим продолжением того шага, который на этой неделе сделал СНБО. Они заявили, что имеют такие доказательства, надо двигаться вперед. Должно быть подписано подозрение относительно Козака, расследование и суд”, – заявил Гончаренко.

Во время акции нардепы также требовали, чтобы в Украине была запрещена деятельность “других антиукраинских медиа, телевизионных каналов, сайтов”.

Депутаты подписали соответствующее обращение общественных организаций к СБУ.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.