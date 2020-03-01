Сегодня, 1 марта, на площади Конституции, возле здания Верховной Рады прошла первая церемония поднятия государственного флага и смена почетного караула Национальной гвардии Украины. В дальнейшем смена почетного караула будет проходить с 10 утра до 18 вечера в выходные и праздники.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Во многих странах мира существуют такие традиции, когда военнослужащие несут службу у выдающихся государственных органов. Поэтому мы предложили парламентариям проводить церемонию поднятия государственного флага и церемониал почетного караула у стен Верховной Рады. Для нашего государства это нечто новое, но надеемся, что станет хорошей традицией. Сегодня, первого марта, впервые прошла соответствующая церемония. Теперь по выходным и праздникам, ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 часов утра до 18 часов вечера”, – пояснил командующий НГУ Николай Балан.

Отмечается, что новая традиция – это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.

“Мы хотим показать, что гвардейцы несут службу постоянно, кроме того, определенная имиджевая составляющая. На этом месте 31 августа 2015 года погибли военнослужащие НГУ, на стене парламента есть мемориальная доска, таким образом мы хотим почтить память этих бойцов и всех, кто погиб во время несения службы”, – подчеркнул глава НГУ.

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