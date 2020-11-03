Во вторник, 3 ноября, под стенами Верховной Рады Украины проходят сразу несколько акций протеста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, под ВР вышли на протест предприниматели. Свою акцию они назвали “Налоговый майдан”.

Физлица-предприниматели (ФЛП) выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частного бизнеса упрощенной системы налогообложения.

Так, с 1 января 2021 года в Украине вступят в силу законодательно-нормативные акты об использовании определенными категориями предпринимателей РРО (кассовых аппаратов). Протестующие требуют сохранения упрощенного учета и отчетности, а также отмены РРО для “упрощенцев”.

Участники акции пообщались на улице с замглавы фракции “Слуги народа” Александром Корниенко.

Кроме того, владельцы авто на еврономерах под стенами Рады собрались на акцию “За доступную растаможку”. Организатором мероприятия выступает организация “АвтоЕвроСила”.

Протестующие требуют принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

Стоит отметить, что полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными массовыми акциями.

“Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий. Кроме этого, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации”, – отметили в полиции.

Согласно сообщению НПУ, утром возле Верховной Рады одному из участников акций стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей.