Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, под ВР вышли на протест предприниматели. Свою акцию они назвали “Налоговый майдан”.
Физлица-предприниматели (ФЛП) выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частного бизнеса упрощенной системы налогообложения.
Так, с 1 января 2021 года в Украине вступят в силу законодательно-нормативные акты об использовании определенными категориями предпринимателей РРО (кассовых аппаратов). Протестующие требуют сохранения упрощенного учета и отчетности, а также отмены РРО для “упрощенцев”.
Участники акции пообщались на улице с замглавы фракции “Слуги народа” Александром Корниенко.
Кроме того, владельцы авто на еврономерах под стенами Рады собрались на акцию “За доступную растаможку”. Организатором мероприятия выступает организация “АвтоЕвроСила”.
Протестующие требуют принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.
Стоит отметить, что полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными массовыми акциями.
“Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий. Кроме этого, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации”, – отметили в полиции.
Согласно сообщению НПУ, утром возле Верховной Рады одному из участников акций стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей.
- В январе Верховная Рада Украины одобрила повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 128-IX и № 129-IX которые в ближайшие два года существенно изменят работу бизнеса: про кассовые аппараты и “кэшбек”. #Буквы разбирались, какие изменения ждут предпринимателей.