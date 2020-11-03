Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, под ВР вышли на протест предприниматели. Свою акцию они назвали “Налоговый майдан”.

Физлица-предприниматели (ФЛП) выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частного бизнеса упрощенной системы налогообложения.

Так, с 1 января 2021 года в Украине вступят в силу законодательно-нормативные акты об использовании определенными категориями предпринимателей РРО (кассовых аппаратов). Протестующие требуют сохранения упрощенного учета и отчетности, а также отмены РРО для “упрощенцев”.

Участники акции пообщались на улице с замглавы фракции “Слуги народа” Александром Корниенко.

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Кроме того, владельцы авто на еврономерах под стенами Рады собрались на акцию “За доступную растаможку”. Организатором мероприятия выступает организация “АвтоЕвроСила”.

Протестующие требуют принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Стоит отметить, что полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными массовыми акциями.

“Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий. Кроме этого, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации”, – отметили в полиции.

Согласно сообщению НПУ, утром возле Верховной Рады одному из участников акций стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей.

  • В январе Верховная Рада Украины одобрила повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 128-IX и № 129-IX которые в ближайшие два года существенно изменят работу бизнеса: про кассовые аппараты и “кэшбек”. #Буквы разбирались, какие изменения ждут предпринимателей.