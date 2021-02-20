Под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попала компания-владелец сети магазинов "Спортмастер".

Об этом говорится в указе №64/2021, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Этим документом было введено в действие решение СНБО от 19 февраля 2021 года о внедрении санкций.

В санкционный список попали 19 компаний.

Среди них есть и частная компания с ограниченной ответственностью “Sportmaster Operations Pte. Ltd” (юридический адрес – Сингапур).

Указанная компания является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров “Спортмастер”. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

Согласно указу Зеленского, против “Sportmaster Operations Pte. Ltd” введены следующие санкции:

• ограничение торговых операций (полный запрет);

• ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

• предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

• запрет на ввоз продукции сингапурской компании “Sportmaster Operations Pte. Ltd” непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Санкции будут действовать три года.

По сути “Спортмастер” является российской сетью магазинов и гипермаркетов, специализирующейся на торговле товарами для спорта, туризма и активного отдыха со штаб-квартирой в Сингапуре. Компания основана в 1992 году в Москве как торгово-закупочная фирма “Илион”, которая занималась поставкой немецких тренажеров фирмы Kettler в Россию. В 1996 году был зарегистрирован бренд “Спортмастер”.

В Украине зарегистрирована ее дочерняя компания – ООО “Спортмастер Украина”. Согласно информации портала YouControl, 99% акций украинской компании принадлежат именно “Sportmaster Operations Pte”.