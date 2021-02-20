Об этом говорится в указе №64/2021, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Этим документом было введено в действие решение СНБО от 19 февраля 2021 года о внедрении санкций.
В санкционный список попали 19 компаний.
Среди них есть и частная компания с ограниченной ответственностью “Sportmaster Operations Pte. Ltd” (юридический адрес – Сингапур).
Указанная компания является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров “Спортмастер”. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.
Согласно указу Зеленского, против “Sportmaster Operations Pte. Ltd” введены следующие санкции:
• ограничение торговых операций (полный запрет);
• ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);
• предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
• запрет на ввоз продукции сингапурской компании “Sportmaster Operations Pte. Ltd” непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.
Санкции будут действовать три года.
По сути “Спортмастер” является российской сетью магазинов и гипермаркетов, специализирующейся на торговле товарами для спорта, туризма и активного отдыха со штаб-квартирой в Сингапуре. Компания основана в 1992 году в Москве как торгово-закупочная фирма “Илион”, которая занималась поставкой немецких тренажеров фирмы Kettler в Россию. В 1996 году был зарегистрирован бренд “Спортмастер”.
В Украине зарегистрирована ее дочерняя компания – ООО “Спортмастер Украина”. Согласно информации портала YouControl, 99% акций украинской компании принадлежат именно “Sportmaster Operations Pte”.
- Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о санкциях против ряда лиц, в том числе Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. #Буквы рассказывали, что предусматривают эти санкции.