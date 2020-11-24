Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области.
“Сегодня, около 08:00 часов утра произошло ДТП на 545-м километре автодороги “Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка”. Между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль ЗАЗ Vida”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия в легковом автомобиле погибли женщина и ребенок 7 лет.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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