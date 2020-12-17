Верховная Рада сегодня назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления проголосовали 226 нардепов (минимально необходимое количество). Так, 171 голос дала “Слуга народа”, 20 – ОПЗЖ, 12 – группа “За майбутне”, 16 – группа “Довира” и 7 внефракционных.

Против назначения выступали ряд нардепов, в частности, от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

В ходе обсуждения кандидатуры Шкарлета ему припомнили членство в Партии регионов, “получение премий от Януковича и Табачника”, плагиат в научных работах.

Когда же кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов и глава Минобразования хотел принести присягу, ряд нардепов в зале начали скандировать “Ганьба!” В зале заседаний раздавались возмущенные крики. В это время “слуги народа аплодировали”.

После принесения присяги ряд нардепов от “Слуги народа” во главе с нардепом Николаем Тищенко попытались организовать своеобразную “фотосессию” со Шкарлетом. В это время другие нардепы скандировали в Раде: “Геть!”

“Фотосессию”, которая проходила возле трибуны ВР, прекратил спикер Парламента Дмитрий Разумков.

“Уважаемые коллеги, давайте работать. К работе, коллеги!”, – призывал Разумков.

В это время вице-спикер Елена Кондратюк обратила внимание на то, что Шкарлет так и не направился в правительственную зону (он продолжал стоять возле “слуг”).

“Уважаемый господин министр, ваша ложа немного в другом месте. Господин Шкарлет, вы не понимаете? Я вам еще раз повторяю”, – обратился к главе Минобразования Разумков.

После этого “слуги” разошлись, а Шкарлет направился в ложу.

Впоследствии Тищенко побывал в президиуме ВР, видимо, извиняясь за нарушение рабочего процесса.