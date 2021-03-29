Днем 29 марта вблизи Запорожья из колеи сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.

Об этом сообщила “Укрзализныця”.

Вагоны сошли с рельсов в 50 километрах до Запорожья. Причины схода с рельсов сейчас расследует специальная комиссия. Пассажиры поезда в результате инцидента не пострадали.

“Сейчас УЗ решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса”, – добавили в компании.

В Сети уже появилось видео с места происшествия.

Как пишут на странице “Общественный контроль УЗ” в Facebook, поезд сошел с рельсов на станции Славгород.