Об этом сообщила “Укрзализныця”.
Вагоны сошли с рельсов в 50 километрах до Запорожья. Причины схода с рельсов сейчас расследует специальная комиссия. Пассажиры поезда в результате инцидента не пострадали.
“Сейчас УЗ решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса”, – добавили в компании.
В Сети уже появилось видео с места происшествия.
Как пишут на странице “Общественный контроль УЗ” в Facebook, поезд сошел с рельсов на станции Славгород.
- В феврале 2021 года в Днепропетровской области вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения по маршруту станций Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел 8 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.