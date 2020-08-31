Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.
“Заседание отложили на завтра в 10:00. Прокурор настаивает на СИЗО для меня”, – написал активист.
Во время подготовительного заседания первого сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о применении к Сергею Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Накануне Сергея Стерненко облили неизвестной жидкостью перед входом в Приморский райсуд Одессы. Нападавших задержали.
Также в этот день прокуратура подала ходатайство об изменении Стерненко меры пресечения. Правоохранители требуют заключить подсудимого в СИЗО без права залога.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- В Службе безопасности Украины подробно рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.
- 25 августа Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в направлении уголовного производства для рассмотрения в суд в Киеве. Дело будет рассматриваться в Одессе.