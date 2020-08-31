Приморский районный суд Одессы перенес подготовительное судебное заседание по делу активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, на 1 сентября.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

“Заседание отложили на завтра в 10:00. Прокурор настаивает на СИЗО для меня”, – написал активист.

Во время подготовительного заседания первого сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о применении к Сергею Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне Сергея Стерненко облили неизвестной жидкостью перед входом в Приморский райсуд Одессы. Нападавших задержали.

Также в этот день прокуратура подала ходатайство об изменении Стерненко меры пресечения. Правоохранители требуют заключить подсудимого в СИЗО без права залога.