72-летняя белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич считает, что президенту страны Александру Лукашенко следует немедленно покинуть занимаемый пост, пока в стране не пролилась кровь.

Об этом она рассказала в интервью белорусской службе “Радио Свобода”.

Писательница считает, что происходящее на улицах после оглашения предварительных результатов выборов свидетельствует о том, что “власть объявила войну своему народу”.

“Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить… Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями… И сегодня просто хватают людей, хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные”, – отметила она.

По ее мнению, народ в Беларуси уверен, что такая реакция власти свидетельствует о том, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской.

Она пояснила такую массовую уверенность в проигрыше нынешнего белорусского лидера тем, что “никто вокруг себя не видит тех, кто бы любил Лукашенко, тех, кто отстаивает его, как отстаивал раньше”.

Тихановская стала для белорусов не кандидатом в президенты, а лишь неким “символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа”.

“Она сделала, что могла. Ничего плохого о ней сказать не могу. Теперь уже пусть мужчины выйдут на первый план. Вот уже Комитет национального спасения, должна уже собраться элита, общество должно вступить в борьбу, а не только три эти маленькие женщины”, – считает писательница.

Алексиевич отметила, что благодарна протестующим и уже пострадавшим от рук ОМОНа за то, что они “сохранили достоинство” белорусов.

“Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров”, – отметила она.

Лукашенко Алексиевич сказала следующее:

“Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови”.

Справка. Светлана Алексиевич – белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов.

Она родилась в Ивано-Франковске (Украина) в 1948 году.

Первый белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).

Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы “У войны не женское лицо”, “Цинковые мальчики”, “Чернобыльская молитва”. Произведения Алексиевич посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.

12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.