«Підкилимні ігри»: Степанов заявив, що «ніяких заяв не писав» (відео)

Про це він сказав у відеозверненні.
Степанов заявив, що не писав заяви на звільнення, “бо несе відповідальність перед людьми”. Він зізнався, що між ним та колегами раніше виникали суперечки через його погляди на реформу системи охорони здоров’я.
“Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію… Заплющувати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується медична система і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду”, — сказав Степанов.
Він переконаний, що звільняють його через боротьбу за високі зарплати для медиків.
“Моя боротьба за високі зарплати і соціальні гарантії медиків йшла супроти їхньої ідеології лікаря-кріпака, який перебуває у повній залежності від медичних бюрократів… Моя формула, в якій за пацієнтами ходить здоров’я, а не гроші, не відповідала їхньому уявленню марнотратства. А мої рішення лікувати українців в Україні — їхній звичці до самозбагачення та паразитування”, — переконаний Степанов.
Відставка Степанова
Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.
Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.
2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
28 квітня стало відомо, що народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.
В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.
- 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.