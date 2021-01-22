Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица самостоятельно ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян“, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Кличко напомнил, что “в Украину пока ни одна из вакцин не поступила”, а Киев – многомиллионный город, где “вирус распространяется наибольшими темпами”.

“Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортников, специалистов сферы ЖКХ, полиции, спасателей и других”, – рассказал мэр столицы.

По словам Кличко, у властей столицы уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.

Он заверил, что в Киеве готова инфраструктура для проведения вакцинации (есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а для специалистов централизованно проведут обучение).

Кличко отметил, что Киев “будет закупать вакцину напрямую, у производителей“. Вакцина будет применяться “исключительно бесплатно и для определенных категорий людей”.

“Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов (Киевсовета, – ред.) проект решения о внесении изменений в программу “Здоровье киевлян” на 2021 год, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян”, – добавил Кличко.

После этого он в прямом эфире подписал распоряжение.

(На видео – с 9:10)