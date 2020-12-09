Подкомитет комитета по вопросам бюджета поддержал предоставленный правительством проект государственного бюджета на следующий год. Заложенных на медицину денег недостаточно, дефицит — порядка 100 млрд.

Об этом сообщила в Facebook депутат фракции “Голос”, член комитета по вопросам здоровья Ольга Стефанишина.

Стефанишина проинформировала, что в среду, 9 декабря, состоялось очередное заседание подкомитета комитета по вопросам бюджета, который обрабатывает перед вторым чтением правительственный вариант госбюджета на 2021 год.

Ранее МОЗ и НСЗУ заявляли о том, что заложенных в нем денег на медицину недостаточно, чтобы покрыть ряд статей. Впрочем, как сообщает нардеп, подкомитет поддержал бюджет и на заседании представителей МОЗ не присутствовали.

“И знаете, там не было ни одного представителя МОЗ и министра Максима Степанова, который должен был отстаивать достойные расходы на медицину и зарплаты врачам. Зато был Минфин, который, как всегда, категорически против”, — пишет Стефанишина.

По словам депутата, с тем объемом средств, который предлагается, уже весной будут приостановлены выплаты доплат. Кроме того, скажется и значительная нехватка средств на борьбу с коронавирусом и предоставление других медуслуг по программе медгарантий.

“В целом картина такова: где-то в марте за отсутствия финансирования прекратится любая медицинская помощь и выплаты медикам 300% на борьбу с COVID-19. Потому что в проект бюджета дефицит в программе COVID-19 в 23 млрд гривен. Наверное, наше правительство верит, что COVID-19 же испарится сам собой. Ну а медики… Что они им. Также в бюджете есть дефицит в 80 млрд гривен на другие услуги в Программе медицинских гарантий. Они нужны, чтобы уменьшить катастрофические расходы пациентов на лечение”, — отметила нардеп.

Парламентарий отмечает, что если НСЗУ не получит необходимой суммы средств, она сможет повысить тарифы на предоставление услуг и ввести доплаты врачам, повысить заработные платы. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака.

Депутат раскритиковала министра Степанова за то, что МОЗ и министр лично не участвует в обсуждении проекта бюджета, хотя и выражают недовольство им.

“Продолжаем требовать дополнительных 102 млрд на программу медицинских гарантий. Следующий раунд — бюджетный комитет”, — подытожила нардеп.

Как извещалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021, теперь законопроект передали в Верховную Раду.

В обновленном проекте бюджета на НСЗУ предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, не будет достаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.

Расходы на МОЗ в обновленном проект бюджета составляют 159 млрд гривен (это на 4 млрд больше, чем предлагали для первого чтения).

Глава МОЗ Максим Степанов уверял, что этих денег недостаточно и министерство будет настаивать на выделенные суммы почти вдвое больше.

“Мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно 296 млрд гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили… Я не поддержал тот бюджет, который был проголосован на заседании правительства, потому что общая сумма на медицину вместо 296 млрд гривен 159 меня не устраивает…”, — заявлял Степанов на брифинге 1 декабря.