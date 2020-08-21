Об этом Кузьменко сообщила на своей странице у Facebook.

“28 февраля во время проведения одной из экспертиз через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут – и вернула обратно, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест “, – отметила Кузьменко.

Фото: Facebook Юлии Кузьменко