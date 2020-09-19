Подозреваемый в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха пытался скрыться от полиции перед задержанием.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” начальник полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя избрание подозреваемому меры пресечения.

“Это тяжкое преступление. Лицо пыталось скрыться, когда к нему пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил (ходатайство о мере пресечения, – ред.), решение суда я не комментирую”, – отметил Крищенко.

По его словам, есть свидетельства, что конфликт между Балухом и злоумышленником возник неожиданно.

“Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина”, – рассказал Крищенко.

(На видео – с 24:40)

Стоит отметить, что подозреваемого в нападении на Владимира Балуха арестовали на два месяца. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как отмечали в прокуратуре, подозреваемый полностью признает свою вину. По его словам, конфликт с Балухом произошел на бытовой почве.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.