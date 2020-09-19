Подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха арестовали на два месяца.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Подозреваемый полностью признает свою вину. По его словам, конфликт с Балухом произошел на бытовой почве.

В суде подозреваемый отказался от адвоката.

“В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху”, – говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.