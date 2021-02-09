8 февраля 2021 Министерство культуры и информационной политики, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития туризма в Чернобыльской зоне отчуждения.

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“Государство должно взять на себя формирование принципов, по которым необходимо работать с темой, территорией, наследством. Это месте, за которое Украина отвечает. Не только перед собой – перед миром. Надо выработать ответственную политику посещений, создать работающие законодательных инструменты, предотвращающие вовлечение людей в опасности, найти способы защиты Зоны от вандальных практик. Ответственность государства – сверхважная, поскольку именно государство должно создать ту сенсовую, правовую, экономическую рамку, в которой ценность жизни (человеческой и нечеловеческой) будет альфой и омегой любого политического решения”, – отметила координатор рабочей группы по вопросам номинирования Чернобыльской зоны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Яна Баринова.

Меморандум позволит посетителям познакомиться с культурным наследием Киевского Полесья и естественным многообразием края. Это также будет стимулировать возрождение территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС.