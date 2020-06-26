«Подписал какой-то документ»: херсонское издание потролило визит Зеленского в область

Херсонское издание "ПИК", журналистов которого не пустили на встречу с президентом Владимиром Зеленским, опубликовало шуточную новос ть о его визите в область.

Публикация размещена на сайте издания.

“Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Херсонщину, который происходит, сегодня, 26 июня посетил Херсонский морской порт, где подписал некий документ. Об этом “ПИК” сообщила семилетняя девочка, которую в Херсонской ОГА пригласили на встречу с президентом. Девочка поделилась с редакцией рисунком, который сделала во время этой встречи”, – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня ряд херсонских СМИ устроили флешмоб – публикуют пустые страницы вместо новостей о визите Зеленского. Такой флешмоб начался из-за того, что освещать визит главы государства разрешили только лояльным к нему СМИ.