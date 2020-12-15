Сегодня с утра под стены Верховной Рады пришли предприниматели, в связи с этим правоохранители усилили меры безопасности.

Об этом сообщают #Буквы.

Среди своих требований предприниматели называют:

рассмотрение и принятие Верховной Радой законопроектов №3993, и №№3853-1 (2).

создание при президенте консультативного органа, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.

все изменения в законодательство, касающиеся осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с предпринимателями.

Также митингующие требуют проведения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС и ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения этой реформы.

Предприниматели также требуют введения моратория на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия карантина.