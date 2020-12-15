Об этом сообщают #Буквы.
Среди своих требований предприниматели называют:
- рассмотрение и принятие Верховной Радой законопроектов №3993, и №№3853-1 (2).
- создание при президенте консультативного органа, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.
- все изменения в законодательство, касающиеся осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с предпринимателями.
Также митингующие требуют проведения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС и ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения этой реформы.
Предприниматели также требуют введения моратория на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия карантина.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для некоторых категорий физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
- 10 декабря вступают в силу законы по поддержке бизнеса на период карантина. Эти законы были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским.