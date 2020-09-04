Об этом сообщают #Буквы.
В зале суда присутствовали фигуранты дела: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач, волонтер Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь.
На заседание в суд пришли 7 кандидатов в присяжные: Юрий Федоренко, Григорий Фирсов, Анна Чупина, Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Инна Крамаренко, Юрий Михайленко.
Каждого из них сторона защиты и сторона обвинения заслушали и задали им вопросы. Из семи кандидатов нужно было избрать пятеро присяжных: трех основных и двух запасных.
В ходе заседания Анна Чупина заявила самоотвод (так как является женой Юрия Михайленко, а по закону в коллегии присяжных не должно быть родственников).
Медсестре Инне Крамаренко отвод заявили из-за возможной необъективности при рассмотрении дела.
В итоге суд избрал 5 кандидатов в присяжные. Это:
• Юрий Федоренко – предприниматель, дважды был присяжным по уголовным производствам (приговоры по ним были обвинительными). По его словам, он знаком с делом “по телевидению”, но будет принимать решение только на основании материалов дела.
• Григорий Фирсов – арбитражный управляющий. Ранее уже был присяжным по уголовным производствам (по мошенническим действиям и о теракте). Фирсов сообщил, что осведомлен о деле об убийстве Шеремета “в рамках материалов, которые есть в Интернете”. “Телевизора у меня нет”, – заявил он.
• Людмила Яковенко – сообщила, что сейчас является безработной, а ранее 23 года работала в банковской сфере. Принимала участие в суде присяжных (в частности, в рассмотрении дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).
• Наталья Глоба – домохозяйка, не работает, имеет экономическое образование. Она сообщила, что родилась в Донецке, на временно оккупированной территории у нее осталась мама, но после 2014 года, по словам Глобы, она город не посещала. Участвует в еще одном суде присяжных по делу об убийстве. О деле Шеремета знает из Интернета и телевидения.
• Юрий Михайленко – пенсионер, бывший инженер-конструктор. О деле Шеремета знает из телевидения. Для Михайленко это первый суд присяжных.
Среди них автоматизированная система выберет трех основных присяжных.
В дальнейшем судебном процессе присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела – Кузьменко, Антоненко и Дугарь.
Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 15:00 28 сентября.
- О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.