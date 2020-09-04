Шевченковский районный суд Киева сегодня отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

В зале суда присутствовали фигуранты дела: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач, волонтер Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь.

На заседание в суд пришли 7 кандидатов в присяжные: Юрий Федоренко, Григорий Фирсов, Анна Чупина, Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Инна Крамаренко, Юрий Михайленко.

Каждого из них сторона защиты и сторона обвинения заслушали и задали им вопросы. Из семи кандидатов нужно было избрать пятеро присяжных: трех основных и двух запасных.

В ходе заседания Анна Чупина заявила самоотвод (так как является женой Юрия Михайленко, а по закону в коллегии присяжных не должно быть родственников).

Медсестре Инне Крамаренко отвод заявили из-за возможной необъективности при рассмотрении дела.

В итоге суд избрал 5 кандидатов в присяжные. Это:

• Юрий Федоренко – предприниматель, дважды был присяжным по уголовным производствам (приговоры по ним были обвинительными). По его словам, он знаком с делом “по телевидению”, но будет принимать решение только на основании материалов дела.

• Григорий Фирсов – арбитражный управляющий. Ранее уже был присяжным по уголовным производствам (по мошенническим действиям и о теракте). Фирсов сообщил, что осведомлен о деле об убийстве Шеремета “в рамках материалов, которые есть в Интернете”. “Телевизора у меня нет”, – заявил он.

• Людмила Яковенко – сообщила, что сейчас является безработной, а ранее 23 года работала в банковской сфере. Принимала участие в суде присяжных (в частности, в рассмотрении дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).

• Наталья Глоба – домохозяйка, не работает, имеет экономическое образование. Она сообщила, что родилась в Донецке, на временно оккупированной территории у нее осталась мама, но после 2014 года, по словам Глобы, она город не посещала. Участвует в еще одном суде присяжных по делу об убийстве. О деле Шеремета знает из Интернета и телевидения.

• Юрий Михайленко – пенсионер, бывший инженер-конструктор. О деле Шеремета знает из телевидения. Для Михайленко это первый суд присяжных.

Среди них автоматизированная система выберет трех основных присяжных.

В дальнейшем судебном процессе присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела – Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 15:00 28 сентября.