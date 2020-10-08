В данный момент пока нет оснований повышать коммунальные тарифы для украинцев.

Об этом сообщил в интервью “РБК-Украина” министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов.

“Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом”, – отметил Чернышов.

Он уточнил, что Минрегион предлагает гражданам соответствующие программы, чтобы “платить меньше”.

“В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию. На практике это выглядит так: ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома, – ред.) должно инвестировать 30% собственных средств, 70% инвестируем мы. Это не кредит, это помощь. Спрос есть, он мог бы быть больше. Для того, чтобы его реализовать, нужна сплоченность жителей”, – рассказал министр.

Чернышов также проинформировал, что с начала года сократилась задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

“Мы сократили задолженность с начала года. Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд гривен задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд гривен. По состоянию на 1 сентября уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%. Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся (экономические последствия эпидемии коронавируса, – ред.), это очень большой показатель”, – заявил министр.