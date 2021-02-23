Во время акции в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко в Киеве задержали 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

“Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии”, — говорится в сообщении.

Также в главке сообщают, что задержаны были в общем 24 человека.

“У них взяли объяснения и отпустили”, — заверили в полиции.

Известно, что среди протестующих тоже были пострадавшие, получившие физические повреждения и травмы, связанные с распыления перцового газа во время акции. Однако точное количество пострадавших неизвестно, полиция о пострадавших со стороны активистов не сообщает.

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Акция в поддержку Стерненко

В 20:00 на улице Банковой в Киеве началась многосотенная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайновую трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.

Заключение Стерненко

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.