Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместную декларацию о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи. Турция также подтвердила безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

“Продолжать сотрудничество в формате “Квадрига” (2 + 2) на уровне министров и координаторов. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах”, – говорится в сообщении.

Стороны будут координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, в частности на деоккупацию Крыма, а также территорий в Донецкой и Луганской областях. В планах создание “Крымской платформы” как нового формата “для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией”.

Главы государств договорились работать над улучшением условий проживания крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате оккупации.

“Координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в АР Крым и городе Севастополе и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар. Поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе минских договоренностей”, – говорится в декларации.

Также в документе прописаны следующие договоренности:

усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; работать над предупреждением и ликвидацией транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми; обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;

выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО;

поддержать региональное сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности.

Главы государств намерены завершить переговоры относительно Соглашения о свободной торговле.

“Обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшения возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма”, – говорится в совместной декларации.