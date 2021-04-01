Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-28 березня 2021 року.
Так, 63% респондентів повідомили, що підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на коронавірус COVID-19 суттєво зростатиме.
Ще 34% опитаних дотримуються протилежної думки.
Як зазначають соціологи, від початку березня “спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину” серед українців. Так, на початок березня запровадження локдауну підтримували 56% опитаних, станом на 24 березня – 61%, а зараз уже 63%.
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Як з’ясувалося під час опитування, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження жорсткого карантину.
А 37% – мають протилежну думку.
Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікують чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчого тижня чи двох. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, буде суттєво посилений карантин: зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.