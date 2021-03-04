Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Законодателей США предупредили в среду, 3 марта, о возможной угрозе. Члены Палаты представителей в связи с этим отменили запланированное заседание и перенесли работу в комитеты.

В качестве мер предосторожности около Капитолия усилили охрану. В сравнении с той, которая была установлена по периметру 6 января, сейчас здание охраняют порядка 5 тысяч бойцов Национальной гвардии, задача которых – не допустить возможного прорыва активистов в федеральное здание.

По данным разведки, тысячи активистов правых организаций собрались устроить “истинную инаугурацию Дональда Трампа” именно 4 марта. Они убеждены в том, что их политический лидер все еще вернется к власти и будет управлять страной.

Инсайдер телеканала отметил, что данные разведки не обязательно могут означать, что активисты физически будут присутствовать в Вашингтоне 4 марта. но с целью избежать проявлений внутреннего терроризма – правоохранители обеспечат порядок по периметру Капитолия.

Член Палаты представителей республиканец Майкл Маккаул заявил, что Трамп теперь обязан обратиться к своим сторонникам “в свете потенциальной угрозы Капитолию”.

Он предполагает, что даже если некоторые сторонники Трампа не собирались ехать к Капитолию 4 марта – после заявлений разведки и принятых мер безопасности обязательно сделают это, хотя бы для того, чтобы посмотреть – что будет происходить дальше.

Полиция Капитолия решительно заявила, что в отличие от событий 6 января правоохранители теперь не будут ждать одобрения от командования, чтобы начать действовать решительно.

Генерал-лейтенант Рассел Оноре проинформировал членов Конгресса о том, какие меры будут приняты в случае реализации попыток “штурма Капитолия”.

В частности, на патрулирование заступит еще тысяча полицейских. Усиленное патрулирование будет снято, когда законодатели покинут здание Капитолия.