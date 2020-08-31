С 1 сентября украинцев ждет ряд изменений: в частности, дети пойдут в школы в новых реалиях, немного вырастут минимальная зарплата и пенсии, а банки должны сделать свою работу прозрачнее.

#Буквы рассказывают детальнее о грядущих изменениях.

Повышение “минималки”

С 1 сентября будет повышен размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен в месяц.

Соответствующий законопроект 25 августа приняла Верховная Рада Украины, а впоследствии подписал президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что в данный момент, согласно госбюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4723 грн в месячном размере. Таким образом, повышение составило 277 грн.

В связи с повышением “минималки” Кабинет Министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам. Должностной оклад (тарифная ставка) 1 разряда отныне будет составлять 2225 грн; 2 тарифного разряда – 2425 гривен; 3 тарифного разряда – 2626 гривен; 4 тарифного разряда – 2826 гривен; 5 тарифного разряда – 3026 гривен и так далее.

Повышение пенсий

На основании увеличения размера минимальной зарплаты с 1 сентября также повысится размер минимальной пенсии для ряда категорий.

Согласно сообщению на сайте Пенсионного фонда Украины, будет повышен минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн до 2000 грн.

Пенсии пересчитают 1,6 млн пенсионеров. В новых размерах пенсию будут начислять с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы будет осуществляться после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Повышение зарплат медикам

С 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы медицинским работникам, о чем сообщал глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Повышение рассчитано так: врачам в среднем будет повышена зарплата на 3,5 тысячи гривен; среднему медицинскому персоналу – на 2,5 тысячи; младшему медицинскому персоналу на примерно 1250 гривен.

Новые карантинные правила для школ

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 обучение в школах и высших учебных заведениях с 1 сентября будет происходить по новым карантинным правилам.

Так, вход в помещения учреждений образования будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, но их использование является обязательным во время передвижения по помещениям учреждения.

В то же время для учеников 1-4 классов вход в школу и передвижение по ней разрешается без маски или респиратора.

В регионах из “оранжевой” зоны карантина педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Персонал учреждения образования допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае обнаружения температуры выше 37,2℃ либо признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в учреждение.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного из учеников (студентов), весь класс (группа) будет отправляться на самоизоляцию.

Переход на украинский язык обучения

С сентября русскоязычные школы должны перейти на украинский язык обучения. Это предусмотрено законами “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” и “Об образовании”.

На украинский язык переведут преподавание в 5-11 классах (не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке). В начальных классах дети при необходимости смогут учиться на других языках с обязательным изучением украинского.

Завершить переход планируется до 2023 года.

Стоит отметить, что нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский предлагал отложить переход на украинский язык в 5-11 классах до 2023 года. Инициированный им законопроект позволял и после 2023 года преподавать 40-60 % предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств. Этот документ спровоцировал акции протеста и так и не был принят в Верховной Раде. С 1 сентября он теряет актуальность.

Новая украинская школа

Школы с 1 сентября будут работать по новому закону “О полном общем среднем образовании”, который Верховная Рада приняла в январе этого года.

В этом документе прописано, что количество учеников в классе не может составлять менее 5 учеников и больше: 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование.

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах – 40 минут, в 5-12 классах – 45 минут.

При желании дети смогут обучаться по индивидуальному учебному плану, который будут совместно составлять педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор. Для этого родители должны будут обратиться с заявлением в школу.

Впервые появится возможность предоставления ученикам индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы.

Документ вводит право учеников выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Закон дает возможность родителям сопровождать ребенка с особыми образовательными потребностями во время обучения, а также предоставляет гарантии защиты учащихся от буллинга.

Поездки в Беларусь по загранпаспорту

С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь.

Так, для поездок в эту страну гражданам Украины будут необходимы загранпаспорта (до сих пор в эту страну можно было ездить по внутренним украинским паспортам).

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров “О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан”.

Как объяснили в Госпогранслужбе Украины, это ускорит прохождение паспортного контроля на границе, а также упростит идентификацию граждан при потере паспорта за границей, что “позволит улучшить защиту” украинцев.

Пограничники будут беспрепятственно пропускать в Украину по внутренним паспортам тех украинцев, которые после 1 сентября все еще будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов.

С 1 сентября изменится режим работы КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда перейдут на осенний график работы.

Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. При этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут.

Как проинформировали в пресс-центре ГПСУ, из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте “Станица Луганская”.

Движение дорожным коридором в пределах КПВВ “Новотроицкое” оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения на КПВВ “Марьинка” российские вооруженные формирования заблокировали полностью.

Проверки для работодателей

С 1 сентября усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Так, будут проводиться проверки, чтобы выявить неоформленных работников. Как сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда, проверки в первую очередь будут проведены “у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров”. А выявление таких работодателей будет осуществляться “путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления”.

Ответственность за такие нарушения, в зависимости от серьезности, может быть финансовой, административной и уголовной.

Уголовная ответственность предполагает: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность предусматривает: штраф от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. до 141,7 тыс. гривен.

Нацбанк усиливает защиту прав клиентов

С 1 сентября вступают в силу новые требования Национального банка Украины к рекламе банковских услуг и сайтам финучреждений. Эти правила должны защитить права клиентов банков.

Согласно новым требованиям, на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках. Она не должна вводить клиентов в заблуждение.

В НБУ отмечают, что это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать предложения разных банков и “принимать действительно взвешенные финансовые решения”.

Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Рада возвращается с каникул

Верховная Рада Украины с 1 сентября возвращается к работе.

Согласно календарному плану, четвертая сессия ВР продлится до 22 января 2021 года.

Планируется, что 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. Еще 7 недель нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Для работы с избирателями отведено четыре недели. А на проведение “часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде будет выделено 10 часов.

Нардепы планируют рассмотреть: государственный бюджет Украины на 2021; законопроекты о государственных символах; законодательство о народовластии (в частности, во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме); законопроекты, касающиеся завершения реформы децентрализации; законопроекты об индустриальных парках, локализации производства; вопросы экономической безопасности и обороны государства; продолжение реформы Парламента и прочее.