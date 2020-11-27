Кабинет Министров Украины отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Об этом сообщил в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию.

“С 1 июля (2021 года, – ред.) планировалось 6 500 грн. Сейчас планируется с 1 декабря. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря – более чем нормальный срок введения 6 500 грн”, — подчеркнул министр.

(На видео – с 1 часа 53 мин.)

Стоит отметить, что соответствующая норма уже заложена в проекте государственного бюджета на 2021 год, который подан в Верховную Раду ко второму чтению.

Согласно документу, в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы: с 1 января 2021 года – в размере 6000 гривен, а с 1 декабря 2021 года – 6 500 гривен (с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы).

При принятии проекта госбюджета в первом чтении еще планировалось повышение минимальной зарплаты до 6500 с 1 июля.

Как известно, с инициативой повышения минимальной зарплаты в три этапа в августе этого года выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Первый раз повышение составило 277 грн: с 1 сентября текущего года минимальную зарплату повысили до 5 тысяч гривен в месяц.

Планировалось, что с 1 января 2021 года она вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.