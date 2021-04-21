Військово-морський флот Індонезії шукає зниклий в середу підводний човен KRI Nanggala 402 з 53 людьми на борту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Субмарина німецького виробництва проводила торпедні навчання у водах на північ від острова Балі, але не змогла передати результати. Влада вже почала пошуки.

“Ми все ще шукаємо судно і 53 особи у водах Балі, в 60 милях (96 км) від острова”, – сказав Reuters військовий начальник Хаді Тьяджанто.

За його словами, зв’язок з судном був втрачений в середу о 4:30 ранку (23:30 за київським часом).

Військовий командир підтвердив, що влада запросила допомогу у Сінгапуру й Австралії в пошуках підводного човна і зниклих безвісти членів екіпажу.

За словами командувача Збройними силами Індонезії Хаді Чах’янто, субмарина може перебувати на глибині 700 метрів, а сигнал пропав після того, як екіпаж отримав дозвіл на занурення.

KRI Nanggala 402 побудували в Німеччині в 1981 році. У 2011-му судно модернізували.