Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Все те меры, которые мы проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью и введения карантина, я уверен, что если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Министерством охраны здоровья и утвержден Правительством, мы сможем избежать пика”, – подчеркнул Степанов.
Министр уточнил, что пик заболеваемости – это состояние, когда “медицинская система не в состоянии предоставлять помощь всем, кому она необходима”.
“То есть начинается такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен”, – отметил Степанов.
По его словам, в МОЗ анализируют, как выходят из карантина другие страны, и пытаются найти баланс.
“Я уверен, что ситуация полностью контролируема, и мы может избежать любого пика в том понимании, в котором я сказал”, – добавил Степанов.
(На видео – с 11:30)
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