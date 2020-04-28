В Украине можно будет избежать пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Все те меры, которые мы проводим с точки зрения борьбы с коронавирусной болезнью и введения карантина, я уверен, что если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Министерством охраны здоровья и утвержден Правительством, мы сможем избежать пика”, – подчеркнул Степанов.

Министр уточнил, что пик заболеваемости – это состояние, когда “медицинская система не в состоянии предоставлять помощь всем, кому она необходима”.

“То есть начинается такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен”, – отметил Степанов.

По его словам, в МОЗ анализируют, как выходят из карантина другие страны, и пытаются найти баланс.

“Я уверен, что ситуация полностью контролируема, и мы может избежать любого пика в том понимании, в котором я сказал”, – добавил Степанов.

(На видео – с 11:30)