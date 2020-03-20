Эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине следует ожидать приблизительно через три недели.

Об этом эпидемиолог рассказала в интервью изданию Green Post.

“Примерно через 5-6 дней (24-25-го марта – Ред.) мы вполне можем иметь первую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине. Далее добавим еще приблизительно 2 недели и можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом в Украине“, – заявила она.

При этом Мухарская подчеркнула, что единственным выходом в борьбе с коронавирусом является максимальная карантинная изоляция.

“Никто не скажет сейчас точного количества больных коронавирусом, но то, что их значительно больше, не вызывает сомнения. Сейчас фиксируются люди, которые уже больны и успели разнести возбудитель, а их нужно находить и лечить еще на начальном этапе инфицирования. Украинцы продолжают массово возвращаться из-за границы. Больных можно определить только через несколько дней после возвращения и то только после того, как они обратились за медицинской помощью. А вирус живет в организме до 14 дней”, – пояснила она.

Также специалист рассказала, что здоровым людям медицинские маски не нужно носить на улице.

“Маску следует носить человеку, который болен, активно кашляет, имеет насморк т.д. Кроме того, маску должны носить люди, контактирующие с больными – медицинский персонал или родственники, которые присматривает за больными дома”, – сказала Мухарская.

Помимо того, эпидемиолог советует обычным людям просто как можно чаще мыть руки, а также не касаться руками лица и глаз.