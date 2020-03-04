По результатам проверки льготников, получателей субсидий и социальных выплат, которую провело Министерство финансов Украины, они должны вернуть в государственный бюджет 27 миллионов гривен.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос издания “Украинская правда”.

В общем, в 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей.

“По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 миллионов рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 млн рекомендаций относительно льгот, 3,9 млн – по субсидиям, 2,8 млн – по помощи”, – говорится в документе.

По данным Министерства, только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 млн гривен, которая подлежит возврату в бюджет. В частности, должны быть возвращены обратно 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен помощи.

Основные нарушения, которые выявили во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это – наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществления ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.