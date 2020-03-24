Австрийские власти умалчивали случаи коронавируса, подтвержденного у персонала всемирно известного курорта Ишгль, в то время как туристы со всего мира продолжали развлекаться пивным пинг-понгом "рот в рот".

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Вспышка коронавируса распространилась за пределы провинции Тироль и всей страны из-за того, что во время эпидемии продолжались развлечения для туристов. Ситуация прояснилась, когда чиновники выяснили, что происходит в некоторых барах и клубах курорта в Ишгле: отдыхающие играли в, так называемый, пивной пинг-понг. Игра заключалась в том, чтобы ловить шарики для пинг-понга ртом из пивных бокалов. Эти же шары затем передавались другим людям оральным путем.

Кроме того, 7 марта, в бармена ресторана “Кицлоке” подтвердили коронавирус. При этом в медицинском центре Тироля сообщили, что “причин для беспокойства — нет”. В дальнейшем установили, что бармен, будучи инфицированным, контактировал с 22 людьми.

CNN сообщает, что в ответ на запрос, представители правительства провинции утверждали, что не медлили с мерами. Однако, телекомпания приводит комментарии людей, которые подцепили коронавирус в Австрии именно в то время.

Курорт Ишгль в Австрии ежегодно привлекает 500 тысяч туристов, среди которых политики и знаменитости. Горнолыжный курорт расположен в Тироле и является важнейшим экономическим центром региона.

По данным CNN, с более чем 1400 случаев, зарегистрированных в частности в Дании 298 человек заразились в Австрии и только 61 случай был связан с поездкой в ​​Италию, которая до сих пор является наиболее пострадавшей страной в Европе.