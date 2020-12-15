Об этом сообщает Bloomberg.

Иск подала бывший операционный директор Франсуазы Броугер, которая обвинила руководство компании Pinterest в гендерной дискриминации.

В Pinterest подчеркнули, что сторонам удалось достичь мирного соглашения.

“Франсуаза приветствует шаги, на которые пошел Pinterest для улучшения условий труда. Она довольна тем, что компания стремится к построению культуры, которая позволит всем сотрудникам чувствовать поддержку и причастность”, – говорится в заявлении сторон.

Броугер утверждала, что ее уволили за высказывание о дискриминации. Исполнительный директор также сказала, что ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам. Она заявила, что главный исполнительный директор Бен Зильберманн – лидер, который в принятии решений полагается на одну и ту же группу мужчин и не слушает разные голоса.

Броугер поддержали две чернокожие сотрудницы, которые уволились из Pinterest в конце мая. Ифеома Озома и Аэрика Симидзу Бэнкс заявили, что им недоплачивают, и их заявления о дискриминации были отклонены отделом кадров компании. Pinterest заявила, что расследовала эти дела и не обнаружила никаких нарушений.

С тех пор Pinterest добавила в свой совет директоров других директоров и предприняла шаги по улучшению процесса найма и компенсаций для сотрудников.