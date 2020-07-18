Информацию подтвердил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

“Судно находилось в 200 милях к юго-западу от побережья Нигерии. Сегодня произошло нападение на него. На судне находились 19 членов экипажа, из них 13  похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности”, – сказал чиновник.

Он также сказал, что из 13 похищенных членов экипажа – четверо граждан Украины. Остальные похищенные моряки, предположительно, российские граждане.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции связались  с судовладельцем и оператором судна и выясняют все обстоятельства дела и устанавливает личности похищенных украинцев.

“Пираты еще не выходили на связь”, – добавил представитель МИДа.

Пока информация о гражданстве забаррикадировавшихся на судне моряков не разглашается.

  • В мае сообщалось, что украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.