У побережья Нигерии пираты похитили 13 моряков из судна Curacao Trader. Среди них четверо украинцев.

Информацию подтвердил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

“Судно находилось в 200 милях к юго-западу от побережья Нигерии. Сегодня произошло нападение на него. На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности”, – сказал чиновник.

Он также сказал, что из 13 похищенных членов экипажа – четверо граждан Украины. Остальные похищенные моряки, предположительно, российские граждане.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции связались с судовладельцем и оператором судна и выясняют все обстоятельства дела и устанавливает личности похищенных украинцев.

“Пираты еще не выходили на связь”, – добавил представитель МИДа.

Пока информация о гражданстве забаррикадировавшихся на судне моряков не разглашается.