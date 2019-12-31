У берегов Камеруна пираты атаковали и захватили судно. Похищены восемь человек, в том числе — гражданин Украины.

Об этом сообщает агенство Reuters, ссылаясь на заявление министерства морских перевозок Греции.

Во вторник, 31 декабря, у берегов Камеруна пираты атаковали зарегистрированный в Греции танкер Happy Lady. Как сообщили власти Греции, танкер находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда на него напали вооруженные люди.

В результате атаки были похищены восемь человек (пять граждан Греции, двое граждан Филиппин, один гражданин Украины). Также один человек (гражданин Греции) получил ранение. Экипаж танкера состоял из 28 человек. О состоянии оставшихся членов экипажа не сообщается.

По данным сайта marinetraffic.com, судно не выходило на связь с 3:30 часов ночи 31 декабря.