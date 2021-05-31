Про це йдеться в спецпроєкті #Букв.

У листопаді 2020 року до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законів України, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу тютюну на українців (№ 4358). Комплексний антитютюновий законопроєкт, розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина). Днями втретє доопрацьований законопроєкт внесли до парламенту.

В разі прийняття законопроєкту склад рідин для електронних сигарет буде врегульовано вперше. Поки ж рідини для електронних сигарет увозять в Україну без будь-якого правового регулювання. Виробники навіть не зобов’язані сповіщати про їхній склад, тому потрапити туди може будь-що. Також депутати пропонують зобов’язати виробників нікотиновмісних рідин для електронних сигарет та “вейпу” повідомляти про їхню шкоду.

Законопроєкт пропонує детальніше визначення того, як мають виглядати обгортка електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Обов’язковою буде довідка про вміст рідини для “вейпу”, про наявність нікотину в складі виробу. На них матимуть з’явитися застереження про шкоду від вживання е-сигарет. Текст “Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає сильну залежність. Не рекомендовано для вживання некурцями” або “Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає сильну залежність” матимуть друкувати з обох боків обгортки. Розмір попередження має бути на рівні 30 % від розміру пачки.

Крім цього, зобов’яжуть додавати інструкції з використання електронних сигарет, що сповіщатимуть про протипоказання, появу залежності, токсичність виробу тощо.