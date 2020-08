Об этом сообщает британское агентство ВВС.

“Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было — хорошее, плохое — и все, что между”, — говорится в сообщении группы в Instagram.

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома “Freaky Styley”.

В декабре 1983 года Шерман заменил Хиллела Словака, гитариста и одного из основателей группы “Red Hot Chili Peppers”. Словак вернулся в группу в 1985 году.

Несмотря на это, Джек Шерман продолжил участвовать над созданием других альбомов группы: “The Abbey Road EP” (1988) и “Mother’s Milk” (1989).

Кроме того, гитарист сотрудничал с такими музыкантами, как Боб Дилан, Джордж Клинтон, Фергал Шарки, Питер Кейс.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он критиковал данное решение, заявив журналу Billboard, что чувствует себя “посрамленным”.

“Очень больно видеть весь этот праздник и быть при этом исключенный”, – сказал он тогда.

О причинах смерти гитариста не сообщается.

An essential, yet forgotten, member of @ChiliPeppers history.

Rest in peace, Jack ❤️ pic.twitter.com/HHZbf0sPbj

— RHCP Live Archive (@rhcplivearchive) August 22, 2020