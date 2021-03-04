Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины. Теперь мероприятие состоится в "Президент Отеле" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

“Принято решение №11 о переносе места проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в “Президент Отеля”, – говорится в сообщении.

В ССУ уточнили, что такое решение принято после письма министра внутренних дел Арсена Авакова, который рекомендовал изменить место проведения съезда “из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума”.

XVIII съезд судей Украины состоится 9-11 марта по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12, (Конгресс-Холл гостиницы “Президент Отель”).

Ранее съезд планировалось провести в Доме профсоюзов.

Напомним, что ранее сторонники осужденного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко объявили о массовой акции протеста, которая запланирована 9 марта на Майдане Независимости возле Дома профсоюзов, где в тот день должен состояться съезд судей, во время которого должны выбирать новых представителей Высшего совета правосудия от судебной ветви власти.

Заключение Стерненко

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.

Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.