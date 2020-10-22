Об этом рассказала сегодня на брифинге врач-инфекционист, доктор медицинских наук, член медсовета при Министерстве охраны здоровья Украины Ольга Голубовская.
По ее словам, после выздоровления наступает третья фаза – “постковидный синдром”.
“Болезнь переходит в следующую стадию – это так называемый постковидный синдром. Его сейчас очень интенсивно изучают, потому что это – отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под каким-то наблюдением. И, согласно нашим нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном после перенесенной коронавирусной инфекции”, – подчеркнула Голубовская.
Она также рассказала, что первый этап – это первая неделя заболевания, “когда больные себя чувствуют, в основном, практически здоровыми”. У 80% людей заболевание заканчивается именно на этой стадии, “не развивается дальше”.
Вторая фаза – когда наблюдается тяжелое течение болезни (это касается от 10% до 30% заболевших).
Голубовская призвала носить средства индивидуальной защиты в людных местах, избегать массовых мероприятий, не появляться в людных местах с симптомами острого респираторного заболевания.
“Эти простые меры должны, в том числе, соблюдать те люди, которые уже перенесли это заболевание (COVID-19, – ред.). Потому что мы уже встречаем случаи повторного заболевания. Их еще мало, но они встречаются. Иммунитет еще изучается при этом болезни”, – отметила Голубовская.
Она добавила, что в ближайшие несколько месяцев ожидается рост заболеваемости, а ситуация, возможно, улучшится “ближе к марту”.
“В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает, – может быть, ситуация несколько улучшится”, – заявила Голубовская.
(На видео – с 21:20)
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