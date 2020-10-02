Это результат опроса CNBC-Change Research, опубликованного в издании The Hill.
Опрос провели после первого раунда дебатов накануне президентских выборов.
Согласно опросу, Байден набрал 54% голосов, а Трамп – 41%.
По мнению респондентов, Байден выиграл на дебатах. Так считают 53% опрошенных.
45% респондентов заявили, что Трамп не оправдал их ожиданий во время дебатов. 11 % ожидали большего от Байдена.
29% сказали, что Трамп был в выигрышной позиции во время дебатов.
Американцы считают, что эти дебаты были одними из худших в американской истории.
Несмотря на такой скачек рейтинга Байдена, в результате дебатов только 2% респондентов сказали, что изменили свое мнение относительно того – за кого будут голосовать.
В опросе CNBC-Change Research участвовали 925 респондентов по всей стране с 29 по 30 сентября. Погрешность составляет 3,22 %. Результаты о президентских дебатах основаны на ответах 796 респондентов с погрешностью плюс-минус 3,47 %.
Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.
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