Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на 13 процентных пунктов опережает своего главного соперника, нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Это результат опроса CNBC-Change Research, опубликованного в издании The Hill.

Опрос провели после первого раунда дебатов накануне президентских выборов.

Согласно опросу, Байден набрал 54% голосов, а Трамп – 41%.

По мнению респондентов, Байден выиграл на дебатах. Так считают 53% опрошенных.

45% респондентов заявили, что Трамп не оправдал их ожиданий во время дебатов. 11 % ожидали большего от Байдена.

29% сказали, что Трамп был в выигрышной позиции во время дебатов.

Американцы считают, что эти дебаты были одними из худших в американской истории.

Несмотря на такой скачек рейтинга Байдена, в результате дебатов только 2% респондентов сказали, что изменили свое мнение относительно того – за кого будут голосовать.

В опросе CNBC-Change Research участвовали 925 респондентов по всей стране с 29 по 30 сентября. Погрешность составляет 3,22 %. Результаты о президентских дебатах основаны на ответах 796 респондентов с погрешностью плюс-минус 3,47 %.

Как известно, вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.