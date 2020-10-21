После осенних каникул ученики 1-4 классов должны вернуться к обучению в очном формате. Что касается 5-11 классов – все будет зависеть от эпидемического уровня.

Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Так, для 5-11 классов речь идет о смешанном или дистанционном формате обучения

“Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна – наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Министерством охраны здоровья будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов – в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах”, – подчеркнул Шкарлет.

Он выразил мнение, что сейчас учителя в большей степени готовы к дистанционной работе, чем это было весной.

“Много материалов наработано, и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно”, – написал Шкарлет.

При этом он напомнил, что в указанном вопросе необходимо учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.

“Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это “красная” зона, останутся на дистанционном. К сожалению”, – отметил Шкарлет.